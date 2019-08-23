Агент Майкла Джексона рассказала о его тайном завещании

Наследство Джексона поделили между собой его мать, дети и благотворительные фонды.

Король поп-музыки Майкл Джексон за несколько лет до своей смерти оставил тайное завещание, которое впоследствии было утеряно. Об этом сообщила бывший агент певца Рэймон Бэйн.

Как передают "Дни.ру", датированный 2006 годом документ должен был заменить завещание 2002 года, которое в итоге вступило в силу после смерти Джексона. По словам Бэйн, бумагу даже заверили у нотариуса, однако где сейчас находится документ, неизвестно.

После смерти Джексона в 2009 году его мать Кэтрин получила 40% состояния певца, такую же долю получили трое детей Майкла. Ещё 20% ушли на счета различных благотворительных организаций. В 2002 году состояние Джексона оценивалось в 500 миллионов долларов.