Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе по телефону

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган провели переговоры по телефону. Звонок состоялся по инициативе Анкары, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
— Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, — говорится в заявлении Кремля.
Путин и Эрдоган договорились активизировать совместные усилия России и Турции, чтобы ликвидировать исходящую из Идлиба террористическую угрозу. Также затрагивалась тема ближневосточной повестки дня. Кроме того, президенты двух стран условились продолжать личные контакты.
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