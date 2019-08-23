Сестра — о подозреваемом в изнасиловании полицейском: Он мечтал защищать людей

Лучший друг Вячеслава также выразил мнение, что всё случившееся — чудовищная ошибка.

Сестра полицейского Вячеслава Т., которого обвиняют в изнасиловании девушки в Екатеринбурге, рассказала Лайфу, что её брат мечтал защищать людей.

— Случилось это в субботу. Мне позвонил его друг и сказал, что у него беда. Это был День города, он патрулировал улицы. Ночью на улице они и задержали эту проститутку. Коллеги (полицейские. — Прим. Лайфа) Славы сознались, что у них был половой акт с этой девушкой, но это было по обоюдному согласию. Слава отрицает свою вину! Славу, возможно, она под "одну гребёнку" решила обвинить! Сейчас будет идти расследование, — сказала Екатерина.

По словам девушки, её брат работает в правоохранительных органах уже около четырёх лет. Решение стать полицейским Вячеслав принял, когда вернулся из армии, он стремился помогать людям и защищать их. Екатерина отметила, что её брат уже полгода встречается с девушкой и планирует свадьбу.

Лучший друг Вячеслава Иван в беседе с Лайфом также признался, что не верит в историю с изнасилованием.

— Я знаком со Славой уже десять лет, он мой друг и хороший человек! Я не верю в этот бред, который про него сочинили, он добрый и отзывчивый, всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. Считаю, что это просто чудовищная ошибка и его просто подставили! — отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что трёх уральских полицейских обвинили в групповом изнасиловании девушки в автозаке 18 августа.