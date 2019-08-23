Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану отказали в госпитализации и продлили арест

Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уилану. Причём во время заседания американцу стало плохо. Ему вызвали скорую, однако фельдшер после осмотра сообщила, что Уилану не требуется госпитализация.

Заседание продолжилось, и в итоге суд постановил продлить арест американца до 29 октября.

— Выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следствия законно и обоснованно. Продлить срок содержания Уилана под стражей до 29 октября, — огласил решение судья.

Добавим, что большая часть процесса прошла в закрытом режиме. В материалах дела есть сведения, которые содержат секретную информацию.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Британии. Уилану, у которого нашли документы с гостайной, грозит до 20 лет лишения свободы.