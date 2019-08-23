Участников смены "Новые территории" ждёт путешествие во времени

Это новая смена в рамках Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов".

Седьмая смена "Новые территории", организованная "Молодёжкой ОНФ" в рамках Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов", стартовала 22 августа в подмосковном Солнечногорске. В ней участвует 1000 человек из 85 регионов.

Руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич рассказал, что участников ждёт путешествие во времени из 1991 года 22 августа, Дня Государственного флага РФ, в 2030-й, минуя 60-е, 80-е, 2000-е, 2010-й, 2012-й.

— Мы подготовили целую историю, которая погружает участников в определённый период истории страны: от моды и продуктов питания, до вырезок из интервью Героев труда, артистов, политических и общественных деятелей, радийные зарядки, а также видеоконтент: телепередачи, кино. Цель такого путешествия во времени — изучение молодёжной аудитории разных лет, — поделился Кастюкевич.

Также образовательная программа смены поделена на блоки по четырём стихиям: земля (работа с исполнительными органами власти), вода (командообразующие мероприятия), воздух (креатив, мышление, творчество, образование) и огонь (встреча со спикерами).

— Шатры различаются по цвету в зависимости от стихии: вода — синий, огонь — красный, земля — зелёный, воздух — фиолетовый. Ты без труда понимаешь, куда идти и что тебе нужно. Частично блоки программы построены так, что участники сами выбирают, какая из активностей наиболее интересна, — рассказала участница Марина Ткачева.

В перерывах между этими активностями и встречами со спикерами на территории работают "Мастерские компетенций", например: "За честные закупки", "Мусорная реформа", "Комфортная городская среда", "Ликвидация последствий при ЧС — работа с населением". По итогам прохождения площадок можно будет получить сертификат.

Ранее Лайф рассказывал, что участники "Территории смыслов" получили гранты почти на 70 млн рублей.