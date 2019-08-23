Эпидемиолог опроверг смертельную угрозу от комаров в России

Угроза распространения комаров, переносящих смертельные заболевания, в России преувеличена. Об этом в эфире НСН заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Эксперт отметил, что в России нет условий для выживания тропического комара Aedes aegypti, который является переносчиком жёлтой лихорадки, денге и чикунгуньи.

— Но для борьбы с лихорадкой Западного Нила тоже надо следить за популяцией комаров. Резервуаром инфекции служат вороны — значит, нужно уничтожать их, чтобы избежать скопления. Мусор убирать тоже очень важно, — рассказал Малеев.

Эпидемиолог добавил, что опасные комары могут появиться в России через 20−30 лет при условии глобального потепления.

Напомним, что ранее в Краснодарском крае зафиксировали семь случаев заражения лихорадкой Западного Нила.