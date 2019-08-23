В Минздраве объяснили рост числа долгожителей в России

Рост числа долгожителей в России связан с улучшением качества жизни пенсионеров и более частым применением высоких медицинских технологий для их лечения. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявила главный гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачёва.

— Это связано с тем, что начали применяться в России методы высокотехнологичной помощи пожилым людям. Всё больше людей пожилого возраста оперируются или им оказывается самая современная помощь без оглядки на возраст, — сказала она.

В частности, более инновационными стали технологии в области хирургии и анестезии. При этом они стали эффективнее и безопаснее даже для людей преклонного возраста.

— Это [рост числа долгожителей в России. — Прим. Лайфа] связано с улучшением условий жизни в целом. Особенно в крупных городах количество супердолгожителей увеличивается — там жизнь более комфортна и технологична, — добавила Ткачёва.

Что касается статистики, согласно которой более 70% долгожителей являются женщинами, то главный гериатр Минздрава считает, что это обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, женщины внимательнее относятся к своему здоровью, и если им назначают лечение, то они следуют рекомендациям тщательнее, чем мужчины. А во-вторых, у женщин меньше вредных привычек.

Ранее Лайф писал, что число россиян в возрасте от 100 лет и старше на 1 января 2019 года составило 20 582 человека, что превышает показатель 2017 года на 17%.