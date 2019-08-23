Никита Михалков рассказал Лайфу о семи своих операциях и 39 часах наркоза

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Также режиссёру понравилась идея снять фильм про пилота самолёта A321 Дамира Юсупова. Правда, он признался, что сам этого делать не будет.

Режиссёр Никита Михалков, прибывший на фестиваль "Таврида-Арт", рассказал Лайфу про перенесённую серьёзную операцию на ноге.

— Было очень серьёзное восстановление. У меня трещина в кости, мне внесли инфекцию. Семь операций было, 39 часов наркоза. Но, как говорят, "Господь не по силам креста не даёт". Поэтому, я как и обещал приехать, я приехал, — сказал Михалков.

Также режиссёр прокомментировал недавнее чудесное спасение самолёта A321, аварийно севшего на кукурузном поле в Подмосковье. Михалков отметил, что пилот Дамир Юсупов — настоящий герой и про него можно снять фильм, но сам он этого делать не будет.

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