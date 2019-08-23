"Бирюлёвского поджигателя" доставили в суд, он плачет и прячет лицо — видео

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"Бирюлёвского поджигателя" доставили в Нагатинский районный суд Москвы. Находясь в клетке, он отказался отвечать на вопросы журналистов. Более того, через некоторое время он заплакал, а лицо стал прятать за капюшоном.

Сегодня пироману должны избрать меру пресечения.

Как уже сообщал Лайф, мужчину подозревают в том, что он облил бензином жителя Москвы во дворе дома в Восточном Бирюлёве. У пострадавшего ожог 90% поверхности тела.

Лайф публикует видео с моментом поджога москвича из-за карточного спора

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