"Бирюлёвского поджигателя" доставили в суд, он плачет и прячет лицо — видео

"Бирюлёвского поджигателя" доставили в Нагатинский районный суд Москвы. Находясь в клетке, он отказался отвечать на вопросы журналистов. Более того, через некоторое время он заплакал, а лицо стал прятать за капюшоном.
Сегодня пироману должны избрать меру пресечения.
Как уже сообщал Лайф, мужчину подозревают в том, что он облил бензином жителя Москвы во дворе дома в Восточном Бирюлёве. У пострадавшего ожог 90% поверхности тела.
Лайф публикует видео с моментом поджога москвича из-за карточного спора
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