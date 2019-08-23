Под Архангельском нашли пятилетнего малыша, заблудившегося во время сбора грибов

Дядя мальчика почувствовал себя плохо и потерял сознание, наклонившись за подберёзовиком.

В Плесецком районе Архангельской области нашли пятилетнего мальчика, потерявшегося в лесу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство госпогранслужбы и гражданской защиты региона.

По данным спасателей, мальчик вместе с бабушкой и дядей отправился за грибами из посёлка Савинского. В лесу дядя с ребёнком пошли в одну сторону, бабушка — в другую. В процессе сбора грибов мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание, наклонившись за подберёзовиком. Малыш попытался привести его в чувство, но безуспешно. После этого мальчик начал звать бабушку.

Женщина обратилась в службу спасения. В это время ребёнок вышел на просёлочную дорогу, где встретил мужчину, собиравшего грибы. Тот вывел его к посёлку и позвонил в полицию. Медицинская помощь ребёнку не понадобилась. Дядя мальчика пришёл в сознание и самостоятельно вернулся домой.

Ранее в Нижнем Новгороде волонтёры нашли пятилетнюю девочку, которая провела в лесу трое суток. Позже она рассказала, как выжила без еды и воды.