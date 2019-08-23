Эксперты не исключают, что Кузнецов "ещё скажет своё слово в хоккее"

Хоккейный агент Алексей Дементьев расценивает дисквалификацию Евгения Кузнецова за употребление кокаина как удар по сборной России. При этом он не исключает, что после окончания срока спортсмен, которому 27 лет, сможет ещё сказать "своё слово в хоккее".

— Конечно, отсутствие Евгения в составе национальной сборной — это очень неприятный момент, он всё-таки очень серьёзный хоккеист. Прямо скажем, звезда Национальной хоккейной лиги. Однако в России есть выбор игроков, есть достаточный выбор хоккеистов для национальной сборной, которая будет конкурентоспособна даже в отсутствие Евгения в её составе. Но, безусловно, это удар по составу, — заявил Дементьев Лайфу.

Он пояснил, что потенциал Кузнецова серьёзно ещё не был раскрыт. Дементьев искренне сожалеет, что так вышло, и надеется, что хоккеист через четыре года ещё вернётся в большой спорт.

Как уже сообщал Лайф, хоккеист сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Это решение вынесла Международная федерация хоккея (IIHF).

Хоккеист сборной России Кузнецов попал на видео с кокаином