США уведомили о дате вступления в силу санкций по "делу Скрипалей"

Второй пакет антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей" начнёт действовать с 26 августа. Соответствующее письмо Госдепартамента появилось в базе Федерального реестра 23 августа.

Ограничительные меры начнут действовать после публикации документа 26 августа.

Напомним, Госдеп США в начале августа официально подтвердил введение второго пакета санкций против РФ из-за так называемого дела Скрипалей. В Минфине США выпустили директиву, в которой объясняется применение новых мер воздействия.

Ранее сообщалось, что новые ограничения будут распространяться на госдолг. Также США потребуют у МВФ и Всемирного банка не предоставлять России кредиты. Кроме того, санкции затронут ввоз в Россию ряда товаров, материалов и техники.