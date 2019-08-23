США уведомили о дате вступления в силу санкций по "делу Скрипалей"

12

Фото © Flickr / Ian Britton

Второй пакет антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей" начнёт действовать с 26 августа. Соответствующее письмо Госдепартамента появилось в базе Федерального реестра 23 августа.

Ограничительные меры начнут действовать после публикации документа 26 августа.

Напомним, Госдеп США в начале августа официально подтвердил введение второго пакета санкций против РФ из-за так называемого дела Скрипалей. В Минфине США выпустили директиву, в которой объясняется применение новых мер воздействия.

Ранее сообщалось, что новые ограничения будут распространяться на госдолг. Также США потребуют у МВФ и Всемирного банка не предоставлять России кредиты. Кроме того, санкции затронут ввоз в Россию ряда товаров, материалов и техники.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×