В Совфеде назвали слова Кличко о Севастополе политическим троллингом

Олег Морозов отметил, что слова мэра Киева всегда сложно интерпретировать и это могла быть его очередная неудачная шутка.

Члена Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал высказывание мэра Киева Виталия Кличко о том, что Севастополь — "украинский город с особым статусом".

— Он за свою политическую деятельность такого навысказывал, что каждый его перл потом разбирается на шутки, анекдоты, цитаты. Когда он говорит, очень трудно понять после этого, это всё всерьёз или это продолжение хода таких извилистых мыслей этого политика. Но могу допустить и другое, что в данном случае это такой политический троллинг, — сказал Морозов.

Также российский политик напомнил, что в тот период, когда Крым передавался Украине, про Севастополь не было сказано ни слова.

Напомним, Виталий Кличко в одном из интервью назвал Севастополь украинским городом с "особым статусом".