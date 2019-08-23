Фестиваль "Таврида-Арт" поддержит все виды искусства

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Фото © Пресс-служба фестиваля "Таврида-Арт"

Фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в крымском Судаке, должен быть направлен на поддержку всех видов искусства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Мне кажется, очень важно сохранить кросс-культурность. Мне бы не хотелось, чтобы снова стала "моно-Таврида", — заявил он.

При этом он уточнил, что выделение какого-либо одного творческого направления в рамках фестиваля будет обеднять "Тавриду-Арт".

Кроме того, Кириенко добавил, что в скором времени фестиваль планируется сделать открытым для посещения всех жителей и гостей Крыма. Также "Таврида-Арт" будет открыта для киносъёмок и создания телепередач. Кириенко подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры с правительством Крыма относительно льгот для компаний, которые будут организовывать на полуострове съёмки.

Напомним, форум проводится недалеко от крымского Судака с 2015 года. В этом году его расширили до формата арт-кластера. Новый фестиваль "Таврида-Арт" стартовал в бухте Капсель на юго-востоке Крымского полуострова 21 августа. Накануне участники отметили День государственного флага РФ и развернули гигантский российский триколор.

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