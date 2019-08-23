Фестиваль "Таврида-Арт" поддержит все виды искусства

Фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в крымском Судаке, должен быть направлен на поддержку всех видов искусства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

— Мне кажется, очень важно сохранить кросс-культурность. Мне бы не хотелось, чтобы снова стала "моно-Таврида", — заявил он.

При этом он уточнил, что выделение какого-либо одного творческого направления в рамках фестиваля будет обеднять "Тавриду-Арт".

Кроме того, Кириенко добавил, что в скором времени фестиваль планируется сделать открытым для посещения всех жителей и гостей Крыма. Также "Таврида-Арт" будет открыта для киносъёмок и создания телепередач. Кириенко подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры с правительством Крыма относительно льгот для компаний, которые будут организовывать на полуострове съёмки.

Напомним, форум проводится недалеко от крымского Судака с 2015 года. В этом году его расширили до формата арт-кластера. Новый фестиваль "Таврида-Арт" стартовал в бухте Капсель на юго-востоке Крымского полуострова 21 августа. Накануне участники отметили День государственного флага РФ и развернули гигантский российский триколор.