Врачи удалили москвичке рекордную опухоль весом 25 кг

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Фото © LIFE

По мнению специалистов, подобное новообразование могло стать причиной халатного отношения к своему здоровью.

Врачи московской городской клинической больницы № 29 имени Баумана удалили рекордную опухоль яичника у 59-летней пациентки. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе столичного Депздрава.

<p>Фото © LIFE</p>

В приёмное отделение городской клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана скорая помощь доставила женщину 59 лет с затруднённым дыханием. Фельдшер бригады рассказал, что женщина жаловалась на сильные боли, не могла лежать и почти не дышала, — рассказали Лайфу.

Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки и обследовать её. В результате была обнаружена огромная опухоль яичника, впечатлившая даже самых опытных врачей. Незамедлительно пациентка была отправлена на операционный стол. Хирурги во главе с завотделением Дмитрием Арютиным извлекли из тела женщины 25-килограммовую опухоль.

<p>Фото © LIFE</p>

Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо. Гистологическое исследование показало, что опухоль была доброкачественной. Специалисты отметили, что подобное новообразование могло появиться из-за халатного отношения к собственному здоровью и отказа от обращения к врачам.

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