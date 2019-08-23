Московские панды спасаются от жары "спа-процедурами" — видео

Московский зоопарк опубликовал в "Инстаграме" забавное видео, на котором панда Диндин купается в маленьком бассейне своего вольера, спасаясь от жары.
Работники зоопарка рассказывают, что в период возвращения тёплой погоды в столицу все обитатели разделились на два лагеря: те, кто наслаждается жаркими днями, и те, кто пытается от них скрыться.
Так, например, сурикаты резко активизировались. Африканская птица-секретарь и жирафы Самсон и Липа также с удовольствием проводят время на солнце.
А вот панда Диндин не в восторге от погоды в Москве. Ей пришлось уменьшить время прогулки и потратить его на купание в декоративном бассейне.
Ранее Лайф публиковал видео с одной из панд Московского зоопарка, которая пыталась "тренироваться" с шиной.
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