Московские панды спасаются от жары "спа-процедурами" — видео

Вернувшаяся в столицу жара пришлась по вкусу не всем обитателям. Диндин весь день проводит в бассейне.

Московский зоопарк опубликовал в "Инстаграме" забавное видео, на котором панда Диндин купается в маленьком бассейне своего вольера, спасаясь от жары.

Работники зоопарка рассказывают, что в период возвращения тёплой погоды в столицу все обитатели разделились на два лагеря: те, кто наслаждается жаркими днями, и те, кто пытается от них скрыться.

Так, например, сурикаты резко активизировались. Африканская птица-секретарь и жирафы Самсон и Липа также с удовольствием проводят время на солнце.

А вот панда Диндин не в восторге от погоды в Москве. Ей пришлось уменьшить время прогулки и потратить его на купание в декоративном бассейне.

Ранее Лайф публиковал видео с одной из панд Московского зоопарка, которая пыталась "тренироваться" с шиной.