Ещё один самолёт "Уральских авиалиний" экстренно приземлился на Кубани

Второй за день борт "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в Краснодарском крае — в этот раз в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова.

— Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой, — отметил Скуратов.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт "Уральских авиалиний", летевший из Тель-Авива, приземлился в аэропорту Сочи с отказавшей гидравликой. На борту находилось более 160 человек, никто не пострадал.