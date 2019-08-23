Умер режиссёр Михаил Ведышев

Советский и российский режиссёр Михаил Ведышев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
О причинах смерти не сообщается. Прощание с режиссёром состоится 26 августа в траурном зале московской больницы № 1.
Ведышев родился в селе Алмазово Саратовской области. В 1974 году он окончил Пензенское художественное училище по специальности "театральный художник", в 1983-м — ВГИК (мастерская Марлена Хуциева). Наиболее известными работами Ведышева стали фильмы "Кому на Руси жить...", "Своя чужая сестра" и "Сделка".
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