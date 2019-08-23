Москвичей предупредили о мошенничестве при возврате эвакуированного авто

Московский паркинг предупредил москвичей об участившихся случаях мошенничества при возвратах эвакуированных автомобилей. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

— Как правило, мошенники незаконным способом получают телефон владельца транспортного средства, дозваниваются до него и предлагают вернуть авто за денежное вознаграждение, — говорится в сообщении.

Однако люди, которые якобы действуют от лица ГКУ "АМПП", не имеют к Московскому паркингу никакого отношения. Более того, их действия незаконны и они не помогут вернуть эвакуированный автомобиль.

В ГКУ "АМПП" предупреждают: если к вам обратились мошенники, то в первую очередь стоит проверить, действительно ли ваша машина находится на специализированной стоянке. Уточнить эту информацию можно несколькими способами: онлайн на порталах parking.mos.ru, mos.ru и "Автокод" или Едином транспортном портале; через мобильное приложение "Парковки Москвы"; позвонив в дежурную часть ГИБДД по телефону 02 или 112 (по мобильному телефону).

Кроме того, данные о своём авто можно уточнить по горячей круглосуточной линии Московского парковочного пространства: +7 (495) 539-54-54.

В Московском паркинге напомнили, что для возврата транспортного средства сначала следует обратиться в подразделение ГИБДД/МАДИ и получить разрешение, после чего проследовать на спецстоянку и получить квитанцию на оплату стоимости хранения. Её можно оплатить как на месте со скидкой 25%, так и в течение 60 дней, но уже без скидки.