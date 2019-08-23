Эксперты развенчали "мифы нашего детства" о шапках, жвачке и бородавках

Глотать жвачку можно, бородавки не появятся от жаб, ежи не носят на спине грибы. А менингит не от того, что ты ходил зимой без шапки.

Специалисты развенчали мифы о здоровье, которыми ребёнка часто пугают взрослые. Список "страхов" публикует телеканал "360".

Как выяснилось, глотать жвачку не так страшно, как нам рассказывали в детстве. Все мы помним предупреждения родителей, что резинка переваривается организмом больше семи лет. Как выяснилось, это не так. Она переваривается вместе с едой в желудке, разве что чуть медленнее.

Ещё один миф: если хрустеть пальцами, то у тебя появится артрит. Это никак не взаимосвязано, поэтому можно смело продолжать раздражать окружающих вас людей.

Эксперты также подтвердили, что телесный контакт с жабами не закончится появлением у вас бородавок. Наросты образуются из-за появления в организме вируса.

Многие взрослые до сих пор боятся смотреть на искры сварки. Частично это правда. Если долго смотреть на яркий огонь, то можно получить ожог глаза. Поэтому рабочие носят специальные маски.

Очень многие удивятся, узнав, что ёжики не только не носят яблоки и грибы на спине, но и не питаются ими вообще. В жизни млекопитающие едят насекомых, слизней и крайне редко — ягоды.

И если вы с детства боитесь ходить без шапки, потому что мама грозила менингитом, то успокойтесь. Менингит — воспаление мозговой оболочки, вызванное вирусами или бактериями, а никак не холодом.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Андрей Кригер развеял ещё один страх "из детства" — по его словам, семечки не провоцируют аппендицит. Он отметил также, что неизвестны точные причины его воспаления.