Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ, где ему выразили протест. Он связан с осквернением памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

— Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий. Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ночь на 22 августа вандалы облили памятник советскому маршалу красной краской. Кроме того, на монумент были нанесены оскорбительные надписи.