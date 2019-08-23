Участники "Тавриды" получили гранты на 60 млн рублей

Участники всероссийского образовательного молодёжного форума "Таврида" получили гранты на общую сумму более 60 миллионов рублей. Об этом на фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт", который сейчас проходит в крымском Судаке, рассказал глава Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев.

При этом он отметил, что общая сумма грантов не ограничена. На фестивале стараются поддержать каждую инициативу, если она того достойна.

Таким образом многие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые стали участниками фестиваля, получили возможность не только выступить перед многотысячной аудиторией, презентовать свои идеи экспертам, получить ценные советы, но и реализовать свои творческие проекты.

Напомним, форум проводится недалеко от крымского Судака с 2015 года. В этом году его расширили до формата арт-кластера. Новый фестиваль "Таврида-Арт" стартовал в бухте Капсель на юго-востоке Крымского полуострова 21 августа. Накануне участники отметили День государственного флага РФ и развернули гигантский российский триколор.