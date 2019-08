Рэпера Дрейка обвиняют в плагиате бита 19-летней давности

Скалли подозревает, что Дрейк украл у него бит, а позже получил за эту песню премию "Грэмми".

Музыкант из Нового Орлеана Сэм Скалли подал иск против известного рэпера Дрейка и хип-хоп-исполнителя Big Freedia. Скалли обвиняет более именитых коллег в том, что они украли один из его битов, сообщает TMZ.

Истец утверждает, что Дрейк и Big Freedia, также известный как Фредди Росс, использовали часть его композиции 2000 года Roll Call в песне In My Feelings в 2018 году. Также Скалли подозревает Дрейка в том, что тот воспользовался его битом для композиции Nice For What, получившей премию "Грэмми".

Рэперы пока никак не комментируют обвинения в свой адрес.