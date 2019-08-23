Россиянки стали отказываться от грудного вскармливания

По словам специалистов, новорождённым детям до полугода в обязательном порядке требуется грудное молоко, однако лучше придерживаться грудного вскармливания до того момента, как ребёнку исполнится год.

Россиянки всё чаще отказываются от грудного вскармливания, предпочитая кормить своих малышей сухими смесями. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-гинеколога, директора Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофееву.

Данную информацию подтверждают данные Росстата, согласно которым доля матерей, кормящих детей грудным молоком, сократилась почти на 89 тысяч человек за последние пять лет.

По словам Ерофеевой, эта тенденция представляет проблему, поскольку сухие смеси не способны заменить грудное молоко. Они хоть и позволяют ребёнку получить необходимое количество белков, жиров и углеводов, но передать малышу иммунные тела не способны. В свою очередь это сказывается на здоровье подрастающего поколения.

— Грудное вскармливание на первом году жизни просто необходимо ребёнку. С молоком мать передаёт ему свои иммунные тела. Сухие смеси не могут передать малышу информацию о тех инфекционных заболеваниях, которые перенесла мать, — пояснила Ерофеева.

Также врач отметила, что отказ от грудного вскармливания может привести к таким последствиям, как позднее прорезывание зубов, вследствие чего формируется неправильный прикус, а также происходит неустойчивое формирование костных тканей из-за недостатка витамина D.

Ерофеева считает, что всё больше матерей отказываются от грудного вскармливания из-за неготовности тратить на это силы и время. Также большинство молодых мам боятся испортить форму груди.

— Матери не понимают последствия отказа от грудного вскармливания, им также предоставляют недостаточно информации о кормлении грудью. Мне кажется, что акушеры-гинекологи должны женщин к этому готовить, — заключила специалист.