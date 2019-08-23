Фетисов заявил, что дисквалифицированный за кокаин Кузнецов опозорил Россию

Двукратный олимпийский чемпион назвал поведение хоккеиста безобразием и безответственностью.

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов опозорил свою страну. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

— В этой ситуации главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну, — заявил Фетисов.

Легендарный хоккеист выразил непонимание, как в нынешних условиях борьбы за имидж страны можно было поступить таким "безобразным и безответственным" образом.

Напомним, что в допинг-пробе Кузнецова с чемпионата мира обнаружили кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года. Он не сможет выступать на соревнованиях под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года. К тому моменту Кузнецову будет 31 год. Ранее сам хоккеист прокомментировал ситуацию.