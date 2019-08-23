"Росконтроль" назвал лучшее слоёное тесто

Большинство марок прошли проверку. Только несколько получили замечания из-за состава.

Всероссийский союз потребителей "Росконтроль" опубликовал результаты исследования марок готового слоёного теста.

Товар проверялся по следующим критериям: наличие трансжиров в составе, отсутствие кишечной палочки и сальмонеллы, достоверность информации о пищевой ценности на упаковке и цена.

Лучшим бездрожжевым продуктом оказалось тесто марки "Черёмушки". Оно соответствует всем критериям безопасности и в готовом виде оказалось самым пышным — 6,7 см.

Кишечная палочка и сальмонелла ни в одном из исследуемых образцов обнаружены не были.

А вот производители "Цезарь premium" и "Морозко" всё-таки вводят потребителей в заблуждение — на упаковках в составе не указаны трансжиры, хотя они в продукции присутствуют.

Самое недорогое тесто у марки "То, что надо!" — 78 рублей за килограмм, а у "Цезарь premium" самая высокая цена — 221, 69 рублей.

Ранее Лайф писал, что "Росконтроль" нашёл в кетчупе синтетический краситель.