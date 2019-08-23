Путин совершил символическое вбрасывание на Кубке мира по хоккею "Сириус"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и зрителей молодёжного Кубка мира по хоккею "Сириус-2019" в Сочи и принял участие в символическом вбрасывании.

— В России всегда было особое отношение к хоккею. Надеюсь, что молодые спортсмены покажут замечательную игру и порадуют болельщиков, — сказал президент.

Кубок мира среди молодёжных клубных команд "Сириус-2019" пройдёт в Сочи с 23 по 31 августа. Соревнования открылись матчем между "Локо" и канадской "Альбертой". Также в турнире примут участие команды из Австрии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.