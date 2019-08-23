Назван топ-10 самых "женских" автомобилей в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" провели опрос среди более чем 240 тысяч автовладельцев и выяснили, за рулём каких машин чаще всего оказываются женщины.

Рейтинг самых "женских" авто возглавили машины китайской марки Chery. У 24% респонденток автомобиль именного этого бренда. На втором месте расположились авто Daewoo, 22,5% владельцев которого — представительницы прекрасного пола, на третьем — Lifan (20,3%).

Также в десятку вошли Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%), а также Citroen, Geely, Hyundai, Mazda и Opel.

Ранее Лайф писал о десяти марках автомобилей, наиболее популярных у мужчин.