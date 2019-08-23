Михалков назвал "Тавриду" потрясающей по энергетике площадкой

Режиссёр Никита Михалков, ранее прибывший на юго-восточное побережье Крыма для участия в фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт", высоко оценил мероприятие и заявил, что оно потрясающее по энергетике.

— "Таврида" — потрясающая по своей энергетике площадка. Дух совместного творчества. Очень приятно, что здесь собираются не потребители и пассивные зрители. Участники фестиваля — это созидатели и соавторы, которые вовлекаются в процесс и строят эту площадку своими руками, — сказал он.

Также режиссёр отметил, что фестиваль уникален по массовости, организации и тому, какие важные эмоции получают его участники: "Ощущение, что они не брошены, что государство ими занимается".

Кроме того, Михалков выразил надежду, что подобные форумы будут проходить во всех субъектах России, чтобы у молодого поколения была возможность для культурного обмена без необходимости покидать регион.

Напомним, форум проводится недалеко от крымского Судака с 2015 года. В этом году его расширили до формата арт-кластера. Новый фестиваль "Таврида-Арт" стартовал в бухте Капсель на юго-востоке Крымского полуострова 21 августа. Накануне участники отметили День государственного флага РФ и развернули гигантский российский триколор.