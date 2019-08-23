Камнепад в Дагестане засыпал целую семью, есть погибшие

В Дагестане при камнепаде погибло три человека, все — члены одной семьи. Один ребёнок был госпитализирован.
Как стало известно Лайфу, родители и двое детей на автомобиле возвращалась со сбора черники. В двух километрах от селения Сильди начался камнепад, машина сорвалась с дороги и упала в обрыв.
Мать, отец и мальчик 2009 года рождения скончались на месте. Другой мальчик, 2004 года рождения, госпитализирован. Он находится в коме.
Лайф публикует список жертв камнепада:
1. Магомед А. 1982 года рождения
2. Написат А. 1983 года рождения
3. Нурмагомед А. 2009 года рождения.
В больнице находится Хайбулла А. 2004 года рождения.
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