Вылет SSJ 100 из Набережных Челнов отменили по техпричинам

Пассажиры самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" не смогли улететь из Набережных Челнов в Москву, так как вылет борта отменили по техническим причинам. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Бегишево.

По данным Mash, люди сначала поднялись на борт лайнера, а затем их сняли с рейса. После пассажирам предложили сдать билеты и дождаться резервного самолёта.

Некоторые очевидцы жаловались на запах гари в салоне, однако в пресс-службе аэропорта опровергли эти сообщения.