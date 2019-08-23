В Крыму отреагировали на "метания" The Guardian из-за подписи к фото

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля свидетельствует о давление западных стран на СМИ. Об этом заявил зампредседателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Напомним, что ранее The Guardian опубликовала подборку лучших кадров четверга, в которой оказался снимок с фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт". При этом снимок, сделанный недалеко от города Судака, в издании подписали, как "Крым, Россия".

Впрочем, надпись провисела на сайте недолго. Спустя какое-то время журналисты отредактировали статью и "включили заднюю": убрали слово "Россия" из подписи и оставили "Крым" без обозначения страны.

По мнению зампредседателя Совета министров республики, подобные действия со стороны медиа свидетельствуют об отсутствии свободы слова на Западе.

— Я считаю, что это влияние руководства, власти — тех кругов, которые отстаивают прежнюю антикрымскую, антироссийскую позицию. Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом — в Британии в частности, — заявил ТАСС Мурадов.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ.