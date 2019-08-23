Тренера сборной РФ по волейболу отстранили на три мачта за оскорбительный жест

Он пропустит стартовые игры чемпионата Европы из-за расистского знака в сторону команды Южной Кореи.

Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала на три матча старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Ярёменко.

— Бузато дисквалифицирован на три матча. Он не сможет работать на первых играх чемпионата Европы, — сказал Ярёменко.

Напомним, ранее Бузато обвинили в расизме из-за того, что тренер изобразил пальцами на своем лице "узкие глаза" после победы России над сборной Южной Кореи.