Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате аварии с участием маршрутного автобуса в Ленинском районе города Ижевска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее Лайф писал, что водитель автобуса "Нефаз" потерял управление и врезался в опору воздушного трубопровода.

— На перекрёстке улиц Новоажимова и Азина произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате, предварительно, пострадали 20 человек, погибших нет, — цитирует собеседника агентство.

Все пострадавшие в данный момент получают первую медицинскую помощь. Пассажиров автобуса "Нефаз" осматривают врачи шести бригад скорой помощи.