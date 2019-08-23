Известный режиссёр решил покинуть Украину из-за "уродов у власти"

Кинодеятель устал видеть беззаконие. Он не вернётся в страну, пока не сменятся первые лица и их сторонники.

Режиссёр Кристиан Жереги написал на своей странице в "Фейсбуке", что покидает Украину и не вернётся, пока продолжаются злоупотребления со стороны властей.

— Не думал, что скажу это, но после шести лет в кино, на войне и в тылу я уезжаю с Украины. Может быть, надолго. Я устал видеть уродов у власти, клоунов на экране и на пьедестале. Устал видеть, как украинский флаг стал "неактуален". И это уже не моя война, — поделился Жереги.

Также режиссёр добавил, что у него были возможности работать в России, США и Канаде, но он до последнего оставался в Незалежной. Сейчас же он вынужден покинуть "милый дом".

Жереги снял фильмы "Айлавью", "Голосом правды", "BABYLON'13", "Край Земли: Зона АТО", Battle For Ukraine.