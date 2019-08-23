Путин оценил важность фестиваля "Спасская башня"

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей военно-музыкального фестиваля "Спасская башня — 2019" с торжественным открытием. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер назвал праздник украшением культурной и общественной жизни Москвы и одним из самых востребованных проектов международного сотрудничества.

Он также восхитился талантом участников фестиваля и эмоциями, которые они дарят зрителям каждый год.

— Уверен, что нынешний фестиваль пройдёт с успехом, привлечёт внимание большого количества людей — тех, кто ценит классическую и современную музыку, интересуется военной историей, традициями ратной службы и торжественными церемониалами, — подытожил он.

Напомним, фестиваль "Спасская башня — 2019" будет проходить на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Лайф ведёт трансляцию с открытия праздника.