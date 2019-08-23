Трамп поговорил с премьер-министром Дании

Президент США Дональд Трамп провёл "конструктивный" телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает датская ежедневная газета Jyllands-Posten.

В частности, представители двух стран уделили время обсуждению дальнейшего развития сотрудничества и налаживанию хороших взаимоотношений.

Многие политики были крайне довольны диалогом представителей двух государств. В частности, председатель парламентского Комитета по иностранным делам Майкл Ааструп Дженсен выразил надежду, что отношения между государствами "смягчатся" после возникших разногласий, из-за которых Трамп отменил запланированный визит в Копенгаген.

— Соединённые Штаты являются действительно важным союзником Дании и действительно важным торговым партнёром. Таким образом, необходимо поддерживать хорошие отношения с ними. Мы горячо поддерживаем и делаем всё возможное, чтобы максимально быстро наладить отношения, — сказал он.

Официальный представитель Датской народной партии Сорен Эсперсен также был рад тому, что Метте Фредериксен вступила в диалог с Дональдом Трампом, поскольку в последнее время между США и Данией был "очевидный разлад".

Ранее президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отказа в продаже Гренландии. В королевстве удивились отмене визита. В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не собирается вступать в словесную перепалку с президентом США.