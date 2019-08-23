В Финляндии создали парфюм на основе человеческого пота

Руководители финской компании шутят, что каждый их сотрудник пожертвовал каплей пота, чтобы попробовать "соблазнить" потенциальных коллег.

Креативные парфюмеры из финского агентства Mirum Helsinki создали необычный аромат, в состав которого вошли капли биологической жидкости всех сотрудников. Об этом сообщает портал Muse by Clio.

Агентство собирало капли пота у каждого сотрудника, чтобы объединить их с более традиционными компонентами. Парфюм, который носит название Creative Essence ("Творческая сущность" в переводе с английского. — Прим. Лайфа), был произведён и выпущен ограниченным тиражом в рамках новой кампании по подбору персонала.

— Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже, и учащённое сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он в свою очередь требует самоотдачи и командной работы. Наши цели всегда заключались в том, чтобы быть смелыми и проявлять креативность, а также использовать разносторонние таланты для создания чего-то нового, — сказала главный опытный специалист Лили Эрмезей.

Отмечается, что соискатели, которые понравятся агентству, получат бутылочку парфюма в качестве приглашения на собеседование.