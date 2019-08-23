В Финляндии создали парфюм на основе человеческого пота

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Руководители финской компании шутят, что каждый их сотрудник пожертвовал каплей пота, чтобы попробовать "соблазнить" потенциальных коллег.

Креативные парфюмеры из финского агентства Mirum Helsinki создали необычный аромат, в состав которого вошли капли биологической жидкости всех сотрудников. Об этом сообщает портал Muse by Clio.

Агентство собирало капли пота у каждого сотрудника, чтобы объединить их с более традиционными компонентами. Парфюм, который носит название Creative Essence ("Творческая сущность" в переводе с английского. — Прим. Лайфа), был произведён и выпущен ограниченным тиражом в рамках новой кампании по подбору персонала.

Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже, и учащённое сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он в свою очередь требует самоотдачи и командной работы. Наши цели всегда заключались в том, чтобы быть смелыми и проявлять креативность, а также использовать разносторонние таланты для создания чего-то нового, — сказала главный опытный специалист Лили Эрмезей.

Отмечается, что соискатели, которые понравятся агентству, получат бутылочку парфюма в качестве приглашения на собеседование.

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