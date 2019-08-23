В Волгограде хирург избежал наказания за смерть пациентки на операционном столе

Как уточняется, суд выявил, что допущенные хирургом нарушения при проведении операции не связаны с наступлением анафилактического шока у женщины.

Пластический хирург и владелец клиники в Волгограде М. Нтире был освобождён от уголовного наказания в виде трёх лет лишения свободы за смерть пациентки во время операции по коррекции подбородка. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Волгоградского областного суда.

Выходец из Франции, являющийся гражданином РФ, стал фигурантом уголовного дела после смерти студентки во время операции в октябре 2016 года. По предварительным данным, девушка скончалась от анафилактического шока, возникшего после введения анестезирующего препарата.

Волгоградский городской суд приговорил врача к тюремному заключению. Однако позднее Верховный суд обнаружил процессуальные нарушения и направил дело на пересмотр в Волгоградский областной суд. В ходе повторного процесса судебная коллегия пришла к выводу, что смерть потерпевшей не состоит в причинно-следственной взаимосвязи с нарушениями, допущенными Нтире при проведении операции.

— Апелляционным определением Волгоградского областного суда от 23 августа 2019 приговор в отношении М. Нтире был изменён. Его действия переквалифицированы со статьи "Оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности, повлекшее смерть" на статью "Оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности". Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. В соответствии со ст. 78 УК РФ он освобождён от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе суда.

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