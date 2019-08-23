В ХМАО частично обрушился пятиэтажный дом

По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших и погибших нет.

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома произошло в городе Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального главка МЧС России.

— В Мегионе в жилом доме проводился ремонт. Обрушилась часть конструкций пятиэтажного дома, никто из жильцов, по предварительным данным, не пострадал, — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в МЧС РФ, после происшествия из дома было эвакуировано около 70 человек.

— После осмотра дома они вернулись в дом. Угрозы (дальнейшего. — Прим Лайфа) обрушения, по предварительным данным, нет, — добавил собеседник.