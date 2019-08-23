Путин поздравил "Локо" с победой в матче — открытии Кубка мира "Сириус-2019"

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Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеистов ярославского молодёжного клуба "Локомотив" с победой над соперниками из канадской "Альберты". Лайф публикует видео из раздевалки команды.

Как уточняется, матч — открытие Кубка мира по хоккею среди молодёжных команд "Сириус-2019" прошёл в Сочи. Команда "Локомотива" одержала победу со счётом 3:2.

В ответ на аплодисменты российский лидер заявил, что овации заслужили победители. При этом он также отметил "шикарную драматургию" и красивую игру, которую спортсмены показали во втором и третьем тайме.

Мы вас поздравляем, начало хорошее положено. Надеюсь, что и дальше в таком же темпе будете играть, — добавил он.

Вместе с президентом на матче присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, министр спорта Павел Колобков, а также президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

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