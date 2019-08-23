В Норвегии назвали возможную причину гибели соратника Ассанжа

Пропавший эксперт по кибербезопасности, соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Арьен Кампхёйс, вероятнее всего, погиб в результате несчастного случая во время сплава на каяке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте норвежской полиции.

— Полиция считает, что пропавший, с высокой вероятностью, погиб в результате несчастного случая, сплавляясь на каяке по Шерстадфьорду в губернии Ругаланн 20 августа 2018 года, — отметили в сообщении пресс-службы.

По мнению правоохранителей, пропавший, скорее всего, утонул.

Ранее Лайф сообщал, что полиция Норвегии ведёт расследование в связи с исчезновением Кампхёйса, которого в последний раз видели в городе Будё 20 августа 2018 года.