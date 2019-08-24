Экс-советник Трампа заявил о наличии психических проблем у президента США

По словам Скарамуччи, действующий американский лидер — это "сумасшедший, который катится по наклонной плоскости".

Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил о наличии психических проблем у американского лидера. По мнению бывшего чиновника Администрации Трампа, именно проблемы с психикой не позволят ему переизбраться на второй срок.

— Трампу 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и, думаю, он в ситуации, когда дело будет только ухудшаться, — заявил Скарамуччи в интервью MarketWatch.

Отметим, Энтони Скарамуччи был назначен главой по коммуникациям Администрации Президента США в 2017 году, однако продержался на этом посту лишь 10 дней, после чего Трамп отправил его в отставку. В 2019 году Скарамуччи стал критиком политики Трампа. Однако президент США не остался в долгу и написал в "Твиттере" оскорбления в адрес Скарамуччи, назвав его "крайне нестабильным идиотом" и "умственной развалиной".