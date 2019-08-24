В Турции задержали сотрудников отеля, в котором чуть не утонула девочка из РФ

По данным местных властей, расследованием обстоятельств происшествия в отеле занимается турецкая прокуратура.

Сотрудники отеля в турецком Бодруме, в бассейне которого едва не утонула 12-летняя россиянка, были задержаны и в данный момент находятся под подпиской о невыезде. Такую информацию сообщила пресс-атташе Посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

По её словам, на запрос Генконсульства в Анталье ответил заместитель губернатора провинции Мугла. В послании он сообщил, что инцидент с происшествием в отеле Sunhill отправлен на рассмотрение в прокуратуру Бодрума.

— Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде, — цитирует Касимову РИА "Новости".

Как сообщал Лайф, 12-летнюю Алису затянуло в незакрытую трубу бассейна при отеле Sunhill в турецком городе Бодруме. После происшествия ребёнок впал в кому. У Алисы четыре раза останавливалось сердце.