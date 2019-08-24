В Белоруссии сообщили о завершении подготовки к вступлению в ВТО

Белоруссия завершает работу по присоединению к Всемирной торговой организации. Об этом рассказал премьер-министр страны Сергей Румас.
— Остаётся все меньше и меньше неурегулированных вопросов,—заявил премьер в эфире телеканала "Беларусь-1".
При этом он подчеркнул, что четыре государства-партнёра Минска по евразийской интеграции уже являются членами ВТО.
Румас также выразил убеждённость в том, что его стране вступление в организацию сулит "только положительные моменты". В этой связи он отметил, что после присоединения к ВТО все страны-партнёры государства, которые устанавливают барьеры с Белоруссией как со страной, не являющейся членом ВТО, будут вынуждены "подчиниться общим правилам".
Напомним, Минск ведёт переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию ведутся с 1933 года. Новый импульс инициативе был дан в марте 2016 года по распоряжению президента Александра Лукашенко.
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