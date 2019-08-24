В Белоруссии сообщили о завершении подготовки к вступлению в ВТО

По словам премьер-министра страны, членство в данной организации сулит Белоруссии только положительные моменты.

Белоруссия завершает работу по присоединению к Всемирной торговой организации. Об этом рассказал премьер-министр страны Сергей Румас.

— Остаётся все меньше и меньше неурегулированных вопросов,—заявил премьер в эфире телеканала "Беларусь-1".

При этом он подчеркнул, что четыре государства-партнёра Минска по евразийской интеграции уже являются членами ВТО.

Румас также выразил убеждённость в том, что его стране вступление в организацию сулит "только положительные моменты". В этой связи он отметил, что после присоединения к ВТО все страны-партнёры государства, которые устанавливают барьеры с Белоруссией как со страной, не являющейся членом ВТО, будут вынуждены "подчиниться общим правилам".

Напомним, Минск ведёт переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию ведутся с 1933 года. Новый импульс инициативе был дан в марте 2016 года по распоряжению президента Александра Лукашенко.