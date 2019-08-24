Более 120 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией

По предварительным данным, среди пострадавших 50 человек, включая троих медиков, получили огнестрельные ранения.

По меньшей мере 122 палестинца пострадали в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа. Об этом сообщает новостное агентство Maan со ссылкой на Минздрав анклава.

#فلسطين : إصابة 122 فلسطينيا في مسيرات مناصرة للقدس على حدود #غزة pic.twitter.com/PzHrZcgjjA — قناة وصال (@Wesal_TV) August 23, 2019

По предварительным данным, после пятничной молитвы несколько сотен палестинцев отправилось к границам Израиля в рамках 71-го "Марша возвращения". На границе участников акции встретили слезоточивым газом и стрельбой.

Напомним, "Марши возвращения" палестинцы проводят уже больше года, и чаще всего массовые демонстрации происходят по пятницам. Этот жест они называют ответной реакцией на израильскую блокаду палестинской территории. Лайф писал, что 30 марта 2019 года демонстранты отметили годовщину первой акции протеста в секторе Газа.