США намерены открыть своё генконсульство в Гренландии

По предварительным данным, американское генконсульство планируется открыть на острове к 2020 году.

Вашингтон готовится открыть генконсульство США в Гренландии, соответствующее послание сотрудники Госдепартамента уже направили в конгресс. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на копию документа.

Как уточняют эксперты агентства, открытие генконсульства в Нууке связано с планами по расширению присутствия в Арктике.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос покупки Гренландии у Дании из-за выгодного географического расположения острова, которое в перспективе позволит провести усиление американского влияния в Арктике. Эксперты посчитали даже примерную стоимость такой покупки. Однако Дания заявила, что остров не продаётся.

Впрочем, позднее принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе назвала условие, при котором остров мог бы перейти Соединённым Штатам.