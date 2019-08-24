Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции 12-летней россиянки

Девочка провела под водой в бассейне не менее пяти минут, после чего впала в кому.

В больнице турецкого города Бодрум продолжают бороться за жизнь юной россиянки, пострадавшей в бассейне одного из местных отелей. На помощь к турецким коллегам прибыли медики из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

— Можно сказать, что состояние остается тяжелым, но продолжается некоторая стабилизация. Сегодня после коррекции, проведенной нами совместно с турецкими врачами, отмечается стабилизация по системе кровообращения, уменьшено количество кардиотонических препаратов, зарегистрировано снижение пульса и увеличение артериального давления, — сообщил в интервью главный детский анестезиолог-реаниматолог комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимир Копылов.

Он также добавил, что ему с коллегами удалось осмотреть пострадавшую только во второй половине дня. До этого турецкие врачи препятствовали доступу российских медиков к пациентке, ссылаясь на технические трудности. Доктора из Санкт-Петербурга убедили турецких коллег в необходимости транспортировки девочки на компьютерную томографию. Она будет осуществлена либо сегодня ночью, либо завтра утром.

Напомним, что девочка пострадала в бассейне отеля "Санхилл" 18 августа. Её руку засосало в трубу на дне бассейна. Из-за этого Алиса провела под водой не менее пяти минут. Сейчас пострадавшая находится в состоянии комы.

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что сотрудники бассейна — владелец отеля, главный менеджер и технический сотрудник, отвечающий за исправность бассейна — задержаны в рамках возбужденного уголовного дела. Сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде.