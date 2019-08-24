На авиасалоне МАКС-2019 представят проект российского аэротакси

Первую экспериментальную модель Begaero разработчики планируют выпустить к 2025 году.

На авиасалоне МАКС впервые продемонстрируют экспериментальный отечественный проект аэротакси Begaero, сообщает ТАСС.

О новой российской разработке журналистам рассказал руководитель проекта аэротакси — генконструктор НПО "Авиационно-космические технологии", глава направления перспективных разработок АО "Гражданские самолёты Сухого" Александр Бегак.

— В настоящий момент идёт проработка технологий на действующем стенде-демонстраторе, который уже совершил ряд успешных тестовых полётов, — отметил Бегак.

По словам генконструктора НПО "Авиационно-космические технологии", проект представляет собой беспилотный летательный аппарат, напоминающий квадрокоптер. Позднее создатели планируют убрать винты внутрь и спроектировать на основе грузового беспилотника четырёхместное такси.

При этом Бегак отметил, что электронная составляющая разработки полностью отечественная и эксперты инфраструктурного центра "Аэронет" оценили её в 3,5 миллиарда рублей.

Напомним, выставка МАКС-2019 будет проходить с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. На статической экспозиции авиасалона впервые покажут истребитель пятого поколения Су-57.