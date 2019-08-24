СМИ сообщили об отправке в Китай 12 млн баррелей нефти из США

По данным агентства Bloomberg, корабли могут быть перенаправлены в другие страны, если с 1 сентября Пекин начнёт взимать повышенные пошлины на американскую нефть.

Шесть нефтяных танкеров, загруженных примерно 12 миллионами баррелей американской нефти, отправились в Китай. Отправка идёт на фоне очередного обострения торговых взаимоотношений между КНР и США, где Пекин готовится впервые ввести пошлины на импортируемую американскую нефть. Как сообщает информационное агентство Bloomberg, Пекин может не дождаться поставки груза углеводородов из-за намерения китайских властей ввести пошлины на нефть из США уже с сентября.

Как отмечает агентство Bloomberg, несмотря на угрозу срыва поставок, сам факт отправки нефти свидетельствует о росте спроса на американские энергоносители в странах Азии. В частности, Китай, несмотря на сокращение закупок американской нефти на фоне торговых скандалов с США, до сих пор остаётся одним из крупнейших покупателей энергоносителей из Соединённых Штатов.

Напомним, что Китай ввёл новые пошлины для товаров из США. Они вступят в силу 1 сентября и 15 декабря. В ответ на это Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на китайские товары.